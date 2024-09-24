Установлены психические особенности агрессивных, но одаренных подростков

Исследователи Московского городского педагогического университета (МГПУ) обнаружили, что одаренные подростки с высоким уровнем агрессии демонстрируют низкий эмоциональный интеллект (сумма навыков распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные) и самооценку. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГПУ.

Для оценки участников были использованы опросник агрессии А. Басса и А. Дарки, методика эмоционального интеллекта Н. Холла и методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн-Прихожан. Результаты показали, что по шкале «сумма» эмоционального интеллекта одаренные подростки продемонстрировали значительно низкие результаты.

В рамках исследования была разработана и применена специальная программа «Мастерство общения: путь к гармонии», направленная на формирование навыков неконфликтного общения и развитие эмоционального интеллекта.

«Мы обнаружили, что развитие навыков распознавания эмоций и повышение общего уровня эмоционального интеллекта оказывает существенное влияние на снижение агрессивности у талантливых подростков. Это может быть связано с тем, что улучшение понимания собственных эмоций и эмоций окружающих позволяет подросткам более эффективно справляться с конфликтными ситуациями», – рассказала «Газете.Ru» один их авторов исследования Юлия Буянова.

Положительная динамика наблюдалась не только в основной группе с высокими показателями агрессивности, но и в контрольной группе подростков с нормальным уровнем агрессивности. Это свидетельствует об универсальной эффективности программы для развития эмоционального интеллекта у академически одаренных подростков.

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