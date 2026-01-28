Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина спускал ребенка на тросе с балкона многоэтажки в Воронеже

112: в Воронеже мужчина спускал ребенка с балкона на тросе и попал на видео

Житель Воронежа обвязал ребенка тросом и попытался спустить его с балкона, происходящее на видео снимали приятели мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным Telegram-канала, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, привязал мальчика к тросу на балконе седьмого этажа. На кадрах ролика, опубликованного в сети, видно, как мужчина поднимает ребенка через перила и начинает спуск, за кадром раздается смех приятелей воронежца.

Мальчика спустили на несколько этажей, после чего подняли обратно. Инцидентом уже заинтересовалась полиция.

До этого в Хабаровске студентка сорвалась с высоты, пытаясь выбраться из общежития по простыням. Медики диагностировали у нее компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника третьей степени.

Ранее запертый в квартире омич спустился из окна по простыням, чтобы успеть на работу, и застрял.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Как в РФ ограничивают мессенджер и могут ли запретить совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!