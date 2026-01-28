Мужчина спускал ребенка на тросе с балкона многоэтажки в Воронеже

112: в Воронеже мужчина спускал ребенка с балкона на тросе и попал на видео

Житель Воронежа обвязал ребенка тросом и попытался спустить его с балкона, происходящее на видео снимали приятели мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным Telegram-канала, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, привязал мальчика к тросу на балконе седьмого этажа. На кадрах ролика, опубликованного в сети, видно, как мужчина поднимает ребенка через перила и начинает спуск, за кадром раздается смех приятелей воронежца.

Мальчика спустили на несколько этажей, после чего подняли обратно. Инцидентом уже заинтересовалась полиция.

До этого в Хабаровске студентка сорвалась с высоты, пытаясь выбраться из общежития по простыням. Медики диагностировали у нее компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника третьей степени.

Ранее запертый в квартире омич спустился из окна по простыням, чтобы успеть на работу, и застрял.