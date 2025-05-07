В Госдуме предложили проверить газовое оборудование в жилых домах

Необходимо активизировать проверки газового оборудования в многоквартирных домах, а также усилить ответственность за нарушения, которые допускаются из-за халатности. Об этом РИА Новости заявил член комитета Государственной думы России по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, в ситуации с нарушениями требований эксплуатации и подключения газового оборудования не может быть компромиссов.

Приоритетом остается безопасность россиян, а не комфорт подрядчиков или чье-то желание упростить себе работу или сэкономить, подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что в этой сфере цена ошибки недопустимо высока.

Взрыв с последующим возгоранием произошел в доме на улице Генерала Тюленева в Москве в ночь на 5 мая. Причиной послужила утечка газа.

Огонь охватил квартиры на восьмом и девятом этажах, из-за чего между ними рухнули перекрытия. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов присвоили пожару повышенный ранг сложности, при этом его площадь составила 100 квадратных метров.

По разным данным, в результате взрыва пострадали от пяти до 18 человек. На фоне произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее в многоквартирном доме в Липецке взорвался газ.