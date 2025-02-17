Владельцев старых газовых плит предупредили о крупных штрафах

Владельцы старых газовых плит могут столкнуться с крупными штрафами из-за более жестких требований к эксплуатации газового оборудования в жилых домах, введенных в 2025 году. Об этом агентству «Прайм» рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

В настоящее время средний нормативный срок службы газовой плиты составляет 14 лет. Однако точный период работы указывается производителем в техническом паспорте оборудования. По истечении срока продолжить пользоваться им можно будет только после проведения диагностики или замены. В противном случае эксплуатация газового оборудования будет расцениваться как нарушение, что повлечет за собой штраф.

«Согласно действующему законодательству, эксплуатация газового оборудования с истекшим сроком службы влечет за собой административную ответственность. Размер штрафа для граждан составляет от 5000 до 10000 рублей, а при повторном нарушении — от 15000 до 25000 рублей», — сказала юрист.

6 февраля профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов рассказал, что утечка газа из плиты — это крайне опасная проблема, которая, если ее вовремя не обнаружить, может привести к взрыву в многоквартирном доме. Чтобы избежать такой трагедии, важно следить за состоянием плиты и проводить осмотр со специалистами не реже раза в год.

Ранее россиянам напомнили о правилах безопасного использования газа дома.