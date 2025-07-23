Ученик начальной школы спас сестру от мужчины, пытавшегося затащить ее в туалет

Японский школьник не позволил незнакомцу затащить свою младшую сестру в туалет. Об этом сообщает Japan Today.

По данным полиции, инцидент произошел 8 июля в городе Фунабаси префектуры Тиба. Злоумышленник подошел к двум детям, игравшим на улице, и попросил девочку пойти с ним, сказав, что все будет в порядке. Мужчина взял школьницу за руку, но ее брат, тоже ученик начальной школы, последовал за ними.

Мальчик успел попросить друга, который стал свидетелем инцидента, позвать кого-нибудь из взрослых. Предполагаемый педофил скрылся, испугавшись наказания, однако личность подозреваемого быстро установили по камерам видеонаблюдения. Им оказался 20-летний безработный мужчина.

На допросе задержанный признал свою вину и заявил, что лишь «хотел потрогать ягодицы» несовершеннолетней. Какое наказание ему грозит, не уточняется.

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