В Японии подростка арестовали за кибератаку с помощью ChatGPT

Jiji Press: японский школьник взломал данные 7,3 млн человек с помощью ChatGPT
Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Японии полиция арестовала 17-летнего подростка по подозрению в совершении кибератаки на компанию Kaikatsu Frontier. Об этом сообщает Jiji Press.

Как уточняет агентство, школьник из Осаки использовал чат-бот ChatGPT для создания вредоносной программы. С ее помощью он получил доступ к персональным данным около 7,25 млн человек. При этом полиция не нашла признаков их неправомерного использования.

Подросток признал свою вину. По его словам, ему «было весело находить уязвимости в системе».

4 декабря газета Maeil Business Newspaper сообщила, что южнокорейская компания Aim Intelligence, специализирующаяся на поиске уязвимостей в ИИ-системах, обнаружила серьезные нарушения в работе модели Google Gemini 3 Pro. По данным исследовательской группы, ИИ удалось принудить к генерации критически опасной информации, несмотря на встроенные механизмы защиты.

Ранее пользователей ChatGPT предупредили о риске психоза из-за общения с ИИ.

