ФАС возбудила дело против застройщика ЛСР

ФАС РФ возбудила дело против застройщика ЛСР из-за ролика о рассрочке под 0%

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении группы ЛСР. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Антимонопольное ведомство усмотрело нарушение застройщиком закона о рекламе в радиоролике, где предлагалась рассрочка «0%» до 24 месяцев при покупке квартир.

В объявлении звучали лишь базовые параметры — первоначальный взнос «от 30%» и погашение оставшейся суммы в конце срока, но не позднее чем за три месяца до ввода дома в эксплуатацию. По мнению службы, более подробные условия не раскрывались: не были обозначены ограничения, порядок начисления платежей, возможные комиссии и иные значимые факторы. В ФАС считают, что это не позволяло потребителям получить достаточную информацию для осознанного выбора финансовой услуги и могло вводить их в заблуждение. Материалы переданы для рассмотрения по существу, и компании грозит ответственность по закону о рекламе.

Рекламные акции застройщиков с нулевой рассрочкой и крупным финальным платежом стали распространенной практикой в России на фоне высокой ключевой ставки (сейчас — 16,5%).

Ранее сообщалось, что дольщики подмосковного ЖК от MR Group не могут получить ключи почти полгода.