Генпрокуратура подала иски к трем рыболовецким компаниям из Мурманска

Прокуратура подала иски к рыбопромысловикам Мурманска и Хабаровска

Генпрокуратура России направила суд Москвы два исковых заявления: к рыбопромысловым компаниям Хабаровского края, а также к рыбопромысловикам Мурманска. Об этом пишет РИА Новости.

Причины исков, а также требования по ним на данный момент неизвестны, говорится в сообщении.

Ответчиками по первому делу являются хабаровские ООО «Сонико-Чумикан», «Национальное предприятие «Уд-Учур»», ООО «Сущевский» и их владельцы.

По второму делу ответчиками проходят ООО «Компания «Андромеда»», АО «Мурмансксельдь 2» и ООО «Рыболовецкий колхоз «Заря»» и их владельцы.

В начале февраля сообщалось, что правоохранительные органы задержали в Москве мужчину и женщину, которые вместе с соучастниками организовали незаконный сбыт черной осетровой икры. У нелегальных торговцев, пытавшихся нажиться на обороте икры рыб осетровых видов, занесенных в Красную книгу, изъяли продукцию общим весом около 120 килограммов.

Ранее суд арестовал суда рыболовецкого колхоза «Восток-1» и запретил добычу рыбы.