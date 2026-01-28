Размер шрифта
Россиян предупредили о вреде горячих напитков после мороза для зубной эмали

Стоматолог Лысенков: горячие напитки после мороза увеличивают риск кариеса
Употребление горячих напитков и пищи после прогулки на морозе может навредить зубной эмали, поскольку происходит резкий перепад температур. Об этом «Известиям» рассказал стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

Специалист объяснил, что при низкой температуре зубная эмаль и дентин охлаждаются.

«Если в этот момент на зубы воздействует высокая температура, происходит резкий перепад температуры, из-за чего на эмали образуются микротрещины. Со временем такие повреждения становятся причиной повышенной чувствительности зубов и увеличивают риск развития кариеса», — предупредил он.

По словам стоматолога, при воздействии мороза в кровообращение в тканях зубов снижается, а резкое повышение температуры становится серьезной нагрузкой. Такому негативному влиянию особенно подвержены люди с истонченной эмалью или проблемами со здоровьем десен.

Эксперт отметил, что после прогулки на морозе следует дать зубам время для адаптации к температуре в помещении. Рекомендуется подождать около 15-20 минут, после чего уже употреблять горячие напитки.

До этого врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух предупредила, что регулярное употребление крепкого чая может обернуться скачками артериального давления и нарушением сна. Специалист добавила, что активный компонент напитка — кофеин и родственные ему алкалоиды.

Ранее эксперт предупредил об опасности согревания горячим чаем на морозе.
 
