Эксперт предупредил об опасности согревания горячим чаем на морозе

Попытка согреться горячим чаем на морозе может спровоцировать воспаление горла. Об этом aif.ru рассказал инструктор по выживанию в экстремальных условиях Дмитрий Алешкин.

Специалист объяснил, что пить любые горячие напитки на холоде опасно для здоровья.

«Если вы ходите на улице и дышите холодным воздухом, у вас уже остужены дыхательные пути. Вы начинаете пить горячую воду, горячий чай, и моментально создается резкий перепад температуры для горла, что провоцирует воспаление, то есть простуду», — рассказал он.

Кроме того, по словам инструктора, при переохлаждении нельзя резко заходить в теплое помещение, поскольку резкий перепад температур вредит здоровью. Он посоветовал растереть руки и другие замерзшие части тела на улице, а только потом идти внутрь.

При этом горячий чай можно пить лишь после того, как удалось согреться в теплом помещении.

Врач-онколог Евгений Черемушкин до этого говорил, что употребление горячего чая и острой еды может вызвать рак желудка. По его словам, заболевание развивается из-за ряда факторов, которые повреждают слизистую.

Ранее эксперт дал советы, как выбрать одежду для прогулок в мороз.