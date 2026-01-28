Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине

В Куршевеле загорелся бутик Rendez-Vous

Baza: в Куршевеле из-за пожара сильно пострадал бутик обувной сети Rendez-Vous

В Куршевеле произошел пожар в здании пятизвездочного отеля Le Grandes Alpes, в котором располагается бутик обувной сети Rendez-Vous. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Возгорание началось на мансарде пятизвездочного отеля Le Grandes Alpes. Более 260 человек были эвакуированы», — сказано в посте.

По данным журналистов, бутик Rendez-Vous «сильно пострадал», работа магазина приостановлена на неопределенный срок.

Как отмечает BFMTV, операция по тушению отеля осложняется из-за толстого слоя снега на крыше здания.

«Также трудно предотвратить возможное распространение пламени», — сказали журналистам правоохранители.

На горнолыжном курорте есть несколько отелей, гигантских деревянных сооружений, расположенных рядом друг с другом. Их террасы и крыши переходят друг в друга, говорится в материале.

Французские журналисты уточняют, что из отеля Le Grandes Alpes эвакуировали около 90 человек, а из соседнего Le Lana — 192 человека. По предварительным данным, несколько человек получили незначительные травмы. Причины пожара на данный момент неизвестны.

В январе Rendez-Vous организовал пресс-тур в Альпах, чтобы отметить 25-летие бренда и 16-летие бутика в Куршевеле. В интернете появились кадры с мероприятия, которые вызвали волну возмущения у россиян. По информации Baza, звездных гостей угощали дорогими блюдами и алкоголем, развлекала певица Патрисия Каас, катали на частных вертолетах и т.д. При этом появилась информация, что сотрудникам урезают зарплаты.

Ранее Rendez-Vous объяснила звездный тур в Куршевель.
 
