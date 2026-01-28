Размер шрифта
Российским пенсионерам напомнили о праве не платить земельный налог

Глава СДСЖР Епифанова: некоторые пенсионеры могут не платить земельный налог
Константин Чалабов/РИА Новости

Российские пенсионеры имеют право на послабление налоговой нагрузки в части земельных участков. Так, в расчет налогов для одного участка не включается кадастровая стоимость шести соток, поэтому если его территория не превышает эту площадь, то владелец освобождается от уплаты полностью, рассказала RT экс-сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова.

В случаях, когда площадь участка больше шести соток, то налог уплачивается с той части, которая выходит за пределы установленного размера, пояснила эксперт.

«Льгота полагается всем, кто уже имеет пенсионное удостоверение, а также гражданам в предпенсионном возрасте, вне зависимости от того, продолжают ли они работать», — добавила Епифанова.

Она также напомнила, что многие регионы и муниципалитеты ввели свои меры поддержки в этом направлении и расширили льготу. Так, например, в Петербурге налогами не облагаются участки до 25 соток, в других городах – например, в Великом Новгороде, пенсионеры полностью освобождаются от земельного налога вне зависимости от площади участка, но при условии, что владельцам более 70 лет. В других регионах предусмотрены пониженные ставки для дачных земель пенсионеров, отметила экс-сенатор.

«Это особенно актуально в условиях роста кадастровой стоимости и пересмотра налоговых баз», — подчеркнула она.

Для получения льготы Епифанова посоветовала обратиться с заявлением в налоговую службу, отметив, что иногда эта мера поддержки предоставляется автоматически через Соцфонд.

Напомним, статус пенсионера позволяет освободиться от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого вида, а также дает право на льготы по земельному и транспортному налогам. Как пояснила до этого сенатор и бывший руководитель отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова, пенсионеры могут не платить налог за одну квартиру, один жилой дом, гараж, хозяйственную постройку или помещение, используемое в качестве творческой мастерской.

Ранее пенсионерам объяснили, как получить налоговый вычет.
 
