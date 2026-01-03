Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Сенатор напомнила о налоговых льготах для пенсионеров

Сенатор Мельникова: пенсионеры освобождены от налога на один объект имущества
Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

Статус пенсионера позволяет освободиться от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого вида, а также дает право на льготы по земельному и транспортному налогам. Об этом РИА Новости сообщила сенатор и бывший руководитель отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.

Она пояснила, что пенсионеры могут не платить налог за одну квартиру, один жилой дом, гараж, хозяйственную постройку или помещение, используемое в качестве творческой мастерской. При этом налоговое освобождение предоставляется только на один объект каждого типа — например, либо на одну квартиру, либо на один дом.

Кроме того, по словам сенатора, для пенсионеров предусмотрены послабления по земельному налогу. Они могут уменьшить налоговую базу по одному земельному участку, находящемуся в собственности, пользовании или пожизненном наследуемом владении. Если площадь участка не превышает шесть соток, налог платить не придется, а при большей площади из расчета вычитается база, соответствующая этим шести соткам.

Мельникова также уточнила, что размер пенсии и возраст заявителя не влияют на право получения льгот. Помимо этого, в отдельных регионах действуют послабления и по транспортному налогу для пенсионеров, однако такие меры поддержки устанавливаются властями субъектов РФ самостоятельно.

Ранее в Госдуме рассказали об индексации всех фиксированных выплат к пенсии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27552127_rnd_7",
    "video_id": "record::aaf5013b-f297-4a31-bc30-f8d39dd7c78c"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+