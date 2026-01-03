Сенатор напомнила о налоговых льготах для пенсионеров

Статус пенсионера позволяет освободиться от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого вида, а также дает право на льготы по земельному и транспортному налогам. Об этом РИА Новости сообщила сенатор и бывший руководитель отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.

Она пояснила, что пенсионеры могут не платить налог за одну квартиру, один жилой дом, гараж, хозяйственную постройку или помещение, используемое в качестве творческой мастерской. При этом налоговое освобождение предоставляется только на один объект каждого типа — например, либо на одну квартиру, либо на один дом.

Кроме того, по словам сенатора, для пенсионеров предусмотрены послабления по земельному налогу. Они могут уменьшить налоговую базу по одному земельному участку, находящемуся в собственности, пользовании или пожизненном наследуемом владении. Если площадь участка не превышает шесть соток, налог платить не придется, а при большей площади из расчета вычитается база, соответствующая этим шести соткам.

Мельникова также уточнила, что размер пенсии и возраст заявителя не влияют на право получения льгот. Помимо этого, в отдельных регионах действуют послабления и по транспортному налогу для пенсионеров, однако такие меры поддержки устанавливаются властями субъектов РФ самостоятельно.

