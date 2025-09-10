На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники украли 3 млн рублей у вдовы участника СВО

Вдова участника СВО отдала мошенникам 3 млн рублей
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Телефонные мошенники обманули вдову участника СВО и украли у нее 3 млн рублей. Об этом со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщает РИА Новости.

Все началось с телефонного звонка, в котором неизвестный представился женщине якобы сотрудником госоргана и поинтересовался, получила ли она выплаты и награду ее супруга, не вернувшегося с СВО. Услышав отрицательный ответ, злоумышленник предложил оформить документы через портал «Госуслуги» и запросил код подтверждения из СМС.

На следующий день женщине позвонил лжеследователь, который обвинил ее в соучастии в преступлениях в пользу Украины и пригрозил уголовным преследованием с лишением свободы до 25 лет и изъятием детей.

Под давлением вдова сняла все деньги с банковского счета и передала 3 млн рублей курьеру. Большую часть средств составляли выплаты по потере кормильца. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Челябинске вдова участника СВО лишилась более чем 10 млн рублей из-за мошенников.

