«Откуда не ждали»: ученый предупредил о риске завоза вируса Нипаха в Россию

В России действительно есть вероятность выявления завозных случаев вируса Нипаха, однако вряд ли это приведет к его распространению среди жителей. Наиболее опасно это заболевание именно для эндемичных регионов, но потенциала к массовой вспышке и новой пандемии он не имеет, объяснил профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский Общественной Службе Новостей.

Для вспышки вируса должны совпасть многие условия, включая наличие животных резервуаров – в данном случае это летучие мыши семейства крылановых, которые в России не обитают, подчеркнул эксперт. Далее вирус передается другим животным, а среди людей чаще распространяется через продукты питания.

«Даже если человек заболел в Индии и приехал в Российскую Федерацию, шансы передать этот вирус другим невелики. Кроме того, вспышки случаются в странах, где отношение к санитарным нормам не такое, как у нас. Грубо говоря, мы чаще моем руки, а это тоже влияет на вероятность дальнейшей передачи», — отметил Аграновский.

Он не исключил дальнейшую мутацию вируса, отметив, что даже в этом случае вряд ли вирус научится передаваться воздушно-капельным путем. Однако все потенциальные риски важно предусмотреть – с этой целью каждую такую вспышку специалисты тщательно изучают

«Мы всегда ищем потенциальную опасность под фонарем, потому что там светлее. Но новая угроза может прийти оттуда, откуда мы не ждем», — пояснил врач.

По его словам, в России вирус Нипаха не станет проблемой, но гражданам стоит учитывать, что речь идет о тяжелом заболевании, риски подхватить которое в путешествии высоки.

«Надо держать ухо востро. Может, даже воздержаться от поездок в эти места в случае сообщений о вспышках», — заключил вирусолог.

Напомним, распространение смертельного вируса Нипах зафиксировали вблизи индийского города Калькутта. Накануне сообщалось, что заболели пять человек, около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевших на данный момент нет. Подробнее о том, стоит ли опасаться россиянам этого вируса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была раскрыта вероятность распространение индийского вируса Нипаха среди россиян.