Россиянам назвали главные правила безопасной езды в снегопады

Тем водителям, которые не могут отказаться от езды на машине в плохую погоду зимой, необходимо соблюдать основные правила безопасности, чтобы избежать ДТП. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

Специалист предупредил, что в непогоду особенно важно соблюдать скоростной режим.

«Еще надо не забывать про дистанцию и боковой интервал — все это необходимо соблюдать. По статистике, ДТП по всей России случаются в основном потому, что машины догоняют друг друга, то есть не соблюдают дистанцию. Все-таки лучше себя недооценить в этот момент, чем переоценить», — сказал он.

Автоэксперт также добавил, что следует избегать резких движений и перестроений во время езды. В противном случае есть риск, что машина уйдет в занос. Помимо этого, в период сильных снегопадов необходимо включать ближний свет фар и внешние световые приборы.

По словам специалиста, не менее важно не отвлекаться на телефон и другие гаджеты, чтобы не отвлекаться от происходящего на дороге и не упустить момент, когда нужно начать тормозить.

