Россиянам рассказали, можно ли оформить отпуск на один день

Эксперт Тихонов: при оформлении отпуска на один день нужно соблюдать график

Сотрудник имеет право взять отпуск на один день. Однако необходимо знать, как именно согласуется такой отдых и как грамотно его оформить. Об этом RT рассказал заместитель директора по работе с государственными органами «Авито» Павел Тихонов.

По словам специалиста, Трудовой кодекс не запрещает россиянам оформлять однодневный отпуск.

«Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в календарных днях и в общем случае составляет 28 дней в год, при этом он может делиться на части по соглашению сторон: работник вправе просить отпуск «по дням», а работодатель — согласовать такой формат, при условии что хотя бы один отпуск будет не меньше 14 календарных дней», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что при оформлении отдыха на один день работодатель и сотрудник должны договориться и соблюдать график отпусков.

В случае, если однодневный отпуск не предусмотрен графиком, следует оформить согласованное изменение, такое как перенос или дробление. Для этого необходимы решение работодателя и соглашение работника. Однако праздничные дни в число календарных дней отпуска не входят и не оплачиваются.

Специалист подчеркнул, что если сотруднику требуется пропустить один рабочий день, но договориться об оплачиваемом отпуске не получается, альтернативным вариантом может стать отпуск без сохранения заработной платы. Такой вариант также предоставляется по соглашению обеих сторон.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина до этого предупредила, что россиянам могут засчитать прогул, если они решат самовольно уйти в отпуск. При этом, по словам эксперта, перенос отпуска или досрочный выход на работу допустимы исключительно с письменного соглашения сотрудника.

