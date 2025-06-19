В России могут запретить движение сатанистов и радикальных неоязычников

Движение сатанистов в России может быть признано экстремистским уже в ближайшее время, предположительно в июле. Об этом сообщил РИА Новости заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня».

По его словам, «Храм сатаны» уже признан нежелательной организацией, и следующий шаг — полный запрет подобных объединений. Он также отметил, что сатанисты относятся к числу неоязычников и якобы могут приносить жертвы «темным богам».

Силантьев считает, что отдельные неоязыческие движения представляют угрозу обществу. Он привел примеры нападений на православные храмы и кресты, поджогов и насилия, добавив, что агрессия исходит именно от радикальных неоязычников.

Эксперт признал, что в целом неоязычество сложно запретить из-за его разрозненности, однако некоторые группы, по его мнению, нужно приравнять к экстремистским. В частности, он упомянул «некрокоммунистов» и «живых нелюдей», которых обвинил в мошенничестве, организации терактов, поджогах вышек сотовой связи и расправах.

Как уточнил Силантьев, движение «некрокоммунистов» продает поддельные советские документы за так называемые «оккупационные рубли», отказываясь принимать современные российские. Лидером группы он назвал некоего стоматолога из Подмосковья, который называет себя «огнебогом». Также эта организация якобы торговала разрешениями на продажу алкоголя за крупные суммы.

Весной в Госдуме прошел круглый стол «О противодействии распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологии на территории Российской Федерации», который начался с молитвы. Руководитель исполкома общественного движения «Культурный фронт России» Вячеслав Леонтьев в ходе этого заседания сравнил сатанизм в РФ с германским нацизмом, который «в начале своего развития не совершал таких преступлений».

Ранее в РПЦ заявили, что сатанисты проникают в медицину и образование.