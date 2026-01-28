Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Россиян предупредили, чем грозят постоянные опоздания на работу

Эксперт Сайгина: постоянные опоздания на работу являются поводом для взыскания
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В случае неоднократных опозданий сотрудника работодатель может потребовать от него объяснительную записку. Об этом RT рассказала эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина.

Специалист подчеркнула, что опоздание на работу без какой-либо уважительной причины является нарушением трудовой дисциплины.

«За однократный случай увольнение маловероятно — только если из-за него произошла серьезная авария или сорвался важный проект. Однако постоянные опоздания — это уже основание для взыскания: замечания, выговора или лишения премии», — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что, если сотрудник осознает, что точно опаздывает, ему следует предупредить об этом своего руководителя. При этом важно спокойно и кратко сообщить о факте опоздания, назвав время своего прибытия.

Работнику необходимо также отметить, что он оценивает срочные задачи, которые есть возможность выполнить удаленно или передать коллеге. Затем нужно предупредить о переносе других сотрудников, от которых зависит текущая работа, или клиентов.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский до этого рассказал «Газете.Ru», что если начальник дает незаконные поручения сотруднику, тот может потребовать письменное распоряжение, а в случае давления подать жалобу в Трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.
 

Ранее адвокат объяснил, что считается нарушением режима на больничном.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Как в РФ ограничивают мессенджер и могут ли запретить совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!