Россиян предупредили, чем грозят постоянные опоздания на работу

В случае неоднократных опозданий сотрудника работодатель может потребовать от него объяснительную записку. Об этом RT рассказала эксперт центра «Профессии будущего» Анна Сайгина.

Специалист подчеркнула, что опоздание на работу без какой-либо уважительной причины является нарушением трудовой дисциплины.

«За однократный случай увольнение маловероятно — только если из-за него произошла серьезная авария или сорвался важный проект. Однако постоянные опоздания — это уже основание для взыскания: замечания, выговора или лишения премии», — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что, если сотрудник осознает, что точно опаздывает, ему следует предупредить об этом своего руководителя. При этом важно спокойно и кратко сообщить о факте опоздания, назвав время своего прибытия.

Работнику необходимо также отметить, что он оценивает срочные задачи, которые есть возможность выполнить удаленно или передать коллеге. Затем нужно предупредить о переносе других сотрудников, от которых зависит текущая работа, или клиентов.

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский до этого рассказал «Газете.Ru», что если начальник дает незаконные поручения сотруднику, тот может потребовать письменное распоряжение, а в случае давления подать жалобу в Трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.



