Адвокат объяснил, что считается нарушением режима на больничном

Листок нетрудоспособности не может ограничить права сотрудника на передвижение. Об этом RT рассказал адвокат Михаил Салкин.

«С точки зрения законодательства о социальном страховании — нарушение режима может повлечь за собой снижение размера выплат по больничному листу, но такое нарушение, если лечение амбулаторное, выявить практически невозможно», — объяснил эксперт.

По его словам, выявить нарушение удастся лишь в случае, если сотрудник не придет на контрольный осмотр, на котором может быть продлен больничный, а также не выйдет на работу.

Адвокат добавил, что нарушение режима может быть зафиксировано, если пациента госпитализировали, после чего он самовольно ушел из больницы. В таком случае последствием будут минимальные выплаты по больничному. При этом работодатель имеет право обратиться в Социальный фонд России и попросить провести проверку, в ходе которой будет установлено, законно ли оформлен листок нетрудоспособности.

