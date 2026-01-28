Размер шрифта
Врач назвала продукт, замедляющий атеросклероз и снижающий риск развития рака

Диетолог Королева: ликопин в помидорах защищает клетки и снижает риск рака
Виталий Тимкив/РИА Новости

Помидор – это один из самых полезных овощей, который содержит важные микроэлементы, включая фосфор и кальций. За счет высокого содержания ликопина он замедляет атеросклероз и защищает клетки от повреждений, снижая риски развития онкозаболеваний. Об этом доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала Общественной Службе Новостей.

Хотя зимние овощи менее ценны с точки зрения выращивания в искусственных условиях теплиц, полностью отказываться от них нельзя, так как это грозит организму негативными последствиями, считает врач. Самой главной потерей будет недостаток ликопина – это каротиноидный пигмент, за счет которого помидоры имеют красный цвет. Помимо замедления атеросклероза и защиты клеток, он снижает в организме окислительный стресс, защищает от инфекции, поддерживает иммунитет и укрепляет мужское здоровье, перечислила врач.

«Вдобавок к этому помидоры также содержат микроэлементы фосфор, натрий, кальций и калий, которые оказывают положительное влияние на большинство процессов в организме», — добавила Королева.

При этом она отметила, что помидоры, которые зимой резко дорожают, можно заменить – так, например, ликопин содержится еще в краснокочанной капусте и в болгарских перцах. Также при необходимости по рекомендациям врача зимой можно использовать в дополнение к питанию БАДы, которые помогут восполнить дефициты витаминов и микроэлементов, отметила диетолог. Она также призвала россиян не забывать о важности активного образа жизни, прогулок на свежем воздухе, а также стараться снизить уровень стресса.

До этого врачи выяснили, что употребление консервированных помидоров снижает риск развития болезней сердца и рака, а также помогает восстанавливать мышцы и снижать уровень маркеров воспаления в крови. Подчеркивается, что в консервированных помидорах содержание необходимого организму ликопина выше, чем в свежих.

Ранее были названы продукты, из-за которых в почках появляются камни.
 
