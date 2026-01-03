Размер шрифта
Новости. Общество

Названы регионы с крупнейшими выигрышами в «Русском лото»

Свердловская область стала самым везучим регионом в «Русском лото» на Новый год
Пресс-служба «Столото»

Свердловская область стала лидером среди регионов по сумме выигрышей в новогоднем розыгрыше «Русского лото», в котором был разыгран рекордный приз в 4,2 млрд рублей. Об этом сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей «Столото».

По данным организаторов, жители Свердловской области выиграли 449 млн рублей. На втором месте оказалась Новосибирская область с призовыми 404,5 млн рублей, на третьем — Тюменская область с 390,9 млн рублей. В пятерку также вошли Московская область с 361,8 млн и Москва с 260,1 млн рублей.

В десятку самых везучих регионов вошли Краснодарский край (168,4 млн рублей), Липецкая область (120,2 млн), Санкт-Петербург (100,3 млн), Башкирия (90 млн) и Ленинградская область (85,2 млн).

В «Столото» отметили, что в нынешнем розыгрыше впервые главный приз в 1 млрд рублей был разделен между тремя участниками. По предварительной информации, победители приобрели билеты в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях, что и определило лидерство этих регионов в рейтинге самых удачливых.

Ранее женщина по ошибке купила не тот лотерейный билет и выиграла $250 тысяч.

