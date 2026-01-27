В Госдуме предложили ограничить рост цен на такси в непогоду

Необходимо ограничить рост цен на услуги такси во время плохой погоды, в том числе и в снегопады. Такое мнение в разговоре с «Парламентской газетой» выразил заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин.

Депутат отметил, что просто запретить агрегаторам и таксопаркам увеличивать стоимость своих услуг в каких-либо ситуациях невозможно, поскольку на цену влияют такие объективные факторы, как спрос, средняя продолжительность поездок, расход топлива, а также число водителей и автомобилей. Помимо этого, увеличивается износ машин, который необходимо компенсировать.

При этом Марданшин отметил, что не всегда удается точно определить, повлияли ли на стоимость поездки объективные рыночные факторы или же желание получить больше денег от клиентов, воспользовавшись ситуацией.

Парламентарий заявил, что в первую очередь важно ввести ограничение цен для социально уязвимых слоев населения, в числе которых пенсионеры и инвалиды. Он подчеркнул, что эти группы россиян зачастую пользуются такси лишь при необходимости, например, чтобы добраться до больниц или социальных учреждений. В снегопад поездки с такой целью особенно важны.

По словам депутата, в отношении такси можно было бы ввести гибкий механизм регулирования наценок, так как увеличение стоимости должно соответствовать реалиям.

«Здесь действительно уместно было бы подумать над тем, чтобы агрегаторы не просто повышали стоимость услуг, а предоставляли некие обоснования. И уже в зависимости от этого устанавливалась бы фиксированная, максимально допустимая наценка. Например, 50% от средней цены», — заявил Марданшин.

Накануне в Москве пробки достигли 9 баллов из-за сильного снегопада. Ночью 27 января в столице выпала примерно пятая часть месячной нормы осадков, из-за чего движение оказалось парализовано. В Департаменте транспорта водителям посоветовали отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

