На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предложили списать долги многодетных по ЖКУ

Депутат Миронов предложил списать долги многодетных по ЖКУ
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

В России необходимо провести «коммунальную амнистию» для малоимущих многодетных семей и списывать их долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Предлагаю рассмотреть вопрос о единовременном списании всех долгов за коммуналку по состоянию на 8 июля 2025 года, включая суммы основного долга и начисленных пеней», — сказал он.

Депутат уточнил, что льготу предлагается распространить на семьи, чей среднедушевой доход находится на уровне ниже величины прожиточного минимума. По его словам, это поможет сократить долговую нагрузку социально уязвимых россиян.

5 июля Сергей Миронов предложил ввести в России механизм поэтапного списания ипотеки при появлении каждого ребенка в семье. По мнению политика, такое решение может стать эффективным способом повышения рождаемости в стране. Миронов уверен, что основным препятствием к рождению детей в российских семьях является отсутствие жилья, которое многие не могут себе позволить даже по льготной ипотеке.

Ранее в Госдуме предложили ввести гибкий график работы для многодетных родителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами