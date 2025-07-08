В России предложили списать долги многодетных по ЖКУ

В России необходимо провести «коммунальную амнистию» для малоимущих многодетных семей и списывать их долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Предлагаю рассмотреть вопрос о единовременном списании всех долгов за коммуналку по состоянию на 8 июля 2025 года, включая суммы основного долга и начисленных пеней», — сказал он.

Депутат уточнил, что льготу предлагается распространить на семьи, чей среднедушевой доход находится на уровне ниже величины прожиточного минимума. По его словам, это поможет сократить долговую нагрузку социально уязвимых россиян.

5 июля Сергей Миронов предложил ввести в России механизм поэтапного списания ипотеки при появлении каждого ребенка в семье. По мнению политика, такое решение может стать эффективным способом повышения рождаемости в стране. Миронов уверен, что основным препятствием к рождению детей в российских семьях является отсутствие жилья, которое многие не могут себе позволить даже по льготной ипотеке.

Ранее в Госдуме предложили ввести гибкий график работы для многодетных родителей.