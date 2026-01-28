Эстетист объяснила, кто может работать косметологом

Работать косметологами могут люди с разным уровнем подготовки. Однако вид услуг, который специалисты оказывают, должен зависеть от их уровня косметологической подготовки. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала клинический нутрициолог, международный тренер по инъекционной и аппаратной косметологии и нитевому лифтингу, руководитель компании «Энергия молодости» Елена Ломанова.

Эксперт объяснила, что косметологические услуги делятся на медицинские и эстетические. При этом вторые может оказать человек без медицинской лицензии.

«Услуги, которые относятся к медицинским — это когда мы лечим, диагностируем, профилактируем, это все, что касается инвазивных процедур, процедур аппаратных, которые делаются с помощью сертифицированного оборудования. Все остальное — это разряд бытовых услуг», — отметила эстетист.

По ее словам, бытовыми процедурами являются ультразвуковая чистка, косметические маски, перманентный макияж и другие. Специалисты, оказывающие эти услуги, должны иметь дополнительное профессиональное образование или пройти специальные курсы.

Эксперт добавила, что специальное профессиональное образование можно получить при вузе или колледже. При этом на длительность этого обучения влияет вид самой программы.

Медицинский юрист Ирина Гриценко до этого говорила, что перед походом к косметологу необходимо проверить всю доступную о нем информацию. По ее словам, важно проверить, есть ли у врача лицензия. Сделать это можно на официальном сайте Росздравнадзора.

Ранее россиянкам объяснили, на что обратить внимание при выборе косметолога.