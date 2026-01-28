Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Эстетист объяснила, кто может работать косметологом

Эстетист Ломанова: косметологические услуги должны оказывать люди с образованием
Shutterstock

Работать косметологами могут люди с разным уровнем подготовки. Однако вид услуг, который специалисты оказывают, должен зависеть от их уровня косметологической подготовки. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала клинический нутрициолог, международный тренер по инъекционной и аппаратной косметологии и нитевому лифтингу, руководитель компании «Энергия молодости» Елена Ломанова.

Эксперт объяснила, что косметологические услуги делятся на медицинские и эстетические. При этом вторые может оказать человек без медицинской лицензии.

«Услуги, которые относятся к медицинским — это когда мы лечим, диагностируем, профилактируем, это все, что касается инвазивных процедур, процедур аппаратных, которые делаются с помощью сертифицированного оборудования. Все остальное — это разряд бытовых услуг», — отметила эстетист.

По ее словам, бытовыми процедурами являются ультразвуковая чистка, косметические маски, перманентный макияж и другие. Специалисты, оказывающие эти услуги, должны иметь дополнительное профессиональное образование или пройти специальные курсы.

Эксперт добавила, что специальное профессиональное образование можно получить при вузе или колледже. При этом на длительность этого обучения влияет вид самой программы.

Медицинский юрист Ирина Гриценко до этого говорила, что перед походом к косметологу необходимо проверить всю доступную о нем информацию. По ее словам, важно проверить, есть ли у врача лицензия. Сделать это можно на официальном сайте Росздравнадзора.

Ранее россиянкам объяснили, на что обратить внимание при выборе косметолога.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!