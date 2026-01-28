Россиянкам объяснили, на что обратить внимание при выборе косметолога

При выборе косметолога стоит сначала сделать у специалиста простую и недорогую услугу, например, коррекцию бровей, чтобы оценить результат. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог-эстетист Наталья Яковлева.

По ее словам, стоит убедиться в наличии высшего медицинского образования, сертификатов об обучении за рубежом и окончании известных курсов, а также оценить грамотность и умение слушать. Насторожить должна попытка косметолога сразу же предложить вам комплекс дорогостоящих процедур без предварительной консультации, а также слишком свободная запись и низкие цены на услуги.

«Не зря сейчас слово «эстетист» все больше входит в профессиональный обиход. Это специалист, который не станет делать «студентку» из 40-летней дамы — и это понимание уместности, гармонии и эстетики очень важно. Цель такого специалиста — ухоженное, красивое, гармоничное лицо, соответствующее возрасту клиентки», — добавила Яковлева.

Врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова до этого сказала «Газете.Ru», что женщины стали реже пользоваться услугами бьюти-мастеров из-за роста цен. По ее словам, спрос на услуги салонов красоты продолжит снижаться в 2026 году.

