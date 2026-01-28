Размер шрифта
Врач назвала варианты перекусов для снижения веса

Врач Савицкая: орехи не подойдут для перекуса на снижении веса
Liudmyla Chuhunova/Shutterstock/FOTODOM

Правильные перекусы полезны на похудении, они помогут поддерживать уровень сахара в крови и избегать переедания в основные приемы пищи. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-эндокринолог, гинеколог Елена Савицкая.

По ее словам, для этой цели подойдут не все полезные продукты, например, орехи и сухофрукты, поскольку они являются достаточно калорийными.

«В разговоре с клиентами я часто сталкиваюсь с тем, что они недооценивают калорийность перекусов. Важно помнить, что даже полезные продукты, такие как орехи и сухофрукты, могут замедлить процесс похудения, если употреблять их в больших количествах. Я рекомендую своим пациентам выбирать более легкие варианты перекусов», — отметила Савицкая.

Эксперт добавила, что на перекус подойдут овощи или нежирный йогурт, легкие закуски, например, печенье типа крекер без соли и начинки.

Ученые из медицинского центра Университета Вандербильта до этого установили, что ежедневная порция орехов между приемами пищи снижает тягу к сладкому и улучшает качество рациона у молодых взрослых с риском метаболического синдрома.

Ранее ученые выяснили, что прием пищи с телефоном в руке не заставляет переедать.
 
