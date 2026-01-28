Размер шрифта
Диетологи раскрыли, каким должен быть идеальный завтрак для похудения

Pravda.Ru: на похудении важно не пропускать завтрак
zefirchik06/Shutterstock/FOTODOM

Завтрак является обязательным условием на похудении, поэтому день не стоит начинать на голодный желудок. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных диетологов.

Специалисты подчеркнули, что отказ от утреннего приема пищи может привести к перееданию в обед и ужин, что негативно скажется на фигуре.

«Чем меньше вы едите утром, тем медленнее протекает дневной обмен веществ. Идеальный завтрак должен быть богат белком. Это может быть нежирный творог (до 5%), домашний сыр, яичница с овощами, кусочек отварного мяса или рыбы», — отметили в сообщении.

Французский диетолог Мишель Монтиньяк также посоветовал на похудении есть утром два плода киви.

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева до этого говорила, что завтрак способствует восстановлению организма после сна, запускает метаболизм, а также помогает настроить биологические часты. По словам специалиста, если с утра еда не поступает в организм, то соляная кислота, которая вырабатывается во время сна, начинает негативно воздействовать на слизистую оболочку. В результате этого могут возникнуть изжога, боль и другие неприятные симптомы.

Ранее сообщалось, что пропуск завтрака приводит к возникновению желчных камней.
 
