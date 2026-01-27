Увеличилось количество пострадавших в результате аварии с автобусом в Приангарье

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Приангарье увеличилось до 12

Маршрутный автобус с пассажирами столкнулся с двумя большегрузами в Иркутской области, в результате чего пострадали 12 человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Max.

Авария произошла на 123-м километре федеральной трассы Р-255 «Байкал». Автобус с пассажирами направлялся из Иркутска в Улан-Удэ.

По словам губернатора, пять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии, находятся в больнице. Трех человек отпустили домой.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), пишет ТАСС.

Согласно информации ГУ МЧС России по Иркутской области , 27 января в регионе дороги засыпало снегом, в отдельных районах туман, преимущественно без осадков. Температура воздуха вечером местами до -38°C.

До этого стало известно, что в Нижегородской области снегопад спровоцировал массовую аварию и пробку в пять километров. Столкнулось более 10 машин.

Ранее в Подмосковье девушка застряла в искореженном авто после массового ДТП.