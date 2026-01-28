Врач назвала основные причины появления храпа и способы от него избавиться

Основными причинами появления храпа являются курение и лишний вес. Об этом «Москве 24» рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

По ее словам, иногда для избавления от недуга достаточно просто снизить массу тела хотя бы на 10%. Кроме того, причиной храпа может быть курение, поскольку смолы раздражают слизистую и приводят к ее отеку. Чтобы этого не допустить, врач призвала отказаться от вредной привычки или хотя бы полоскать горло перед сном теплой водой.

«Употребление алкоголя также способно спровоцировать храп, поскольку спиртное расслабляет мышцы, а значит, стенки глотки сильнее сближаются во время сна. К тому же в таком состоянии у человека снижается чувствительность мозга к дефициту кислорода, что может сопровождаться остановками дыхания или их удлинением, если у пациента есть апноэ», — отметила Черкасова.

Еще одна причина храпа — сон на спине, добавила она.

Врач-кардиолог Хосе Абельян до этого говорил, что ночной храп может стать причиной повышенного риска сердечного приступа. Онпредостерег, что эта ночная привычка способна спровоцировать также аритмию, гипертоническую болезнь, резкие изменения настроения, ощущение усталости в течение дня и проблемы с концентрацией. По его словам, в большинстве случаев храп возникает из-за избыточного веса, табакокурения, употребления спиртных напитков и успокоительных средств.

