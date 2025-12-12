На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредил о серьезной опасности храпа для здоровья

Врач Кудинов: храп может сопровождаться остановкой дыхания и привести к инфаркту
Shutterstock

Храп может быть не только особенностью сна, но и симптомом серьезного заболевания. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

По его словам, опасность заключается в том, что храпу часто сопутствуют остановки дыхания во сне.

«С возрастом снижается тонус мышц, мягкое небо провисает и начинает вибрировать. Но опасность в том, что вместе с храпом нередко возникают остановки дыхания во сне. Эти эпизоды могут приводить к инфарктам, инсультам <...>», — отметил Кудинов.

Врач уточнил, что порядка 20% людей старше 60 лет страдают синдромом обструктивного апноэ сна, которое проявляется кратковременными остановками дыхания и резким всхрапыванием. К тревожным признакам эксперт также отнес частые ночные пробуждения с позывом в туалет, утренние головные боли и повышение давления после сна.

Врач-кардиолог Хосе Абельян до этого говорил, что ночной храп может стать причиной повышенного риска сердечного приступа. Онпредостерег, что эта ночная привычка способна спровоцировать также аритмию, гипертоническую болезнь, резкие изменения настроения, ощущение усталости в течение дня и проблемы с концентрацией. По его словам, в большинстве случаев храп возникает из-за избыточного веса, табакокурения, употребления спиртных напитков и успокоительных средств.

Ранее врач объяснила, почему не стоит заклеивать рот для борьбы с храпом.

