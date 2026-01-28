Врач ответил, могут ли продукты повлиять на показания алкотестера

Пищевые продукты, например, кефир, квас и конфеты с ликером, могут только незначительно повлиять на показания алкотестера, поэтому водителей не могут лишить прав из-за медосвидетельствования после их употребления. Об этом «Москве 24» рассказал нарколог Александр Ковтун.

Он подчеркнул, что опасения, связанные с тем, что продукты дадут ложноположительную пробу на алкотестере, не обоснованы.

«Даже если водитель выпьет кефир, кумыс, квас или съест конфету с ликером, могут быть лишь небольшие отклонения, примерно в 0,1 промилле. Для этого он должен сразу после употребления продукта сделать выдох в алкотестер», — сказал Ковтун.

По его словам, нужно около пяти минут, чтобы спирта в ротовой полости уже не было.

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин до этого говорил, что водителям следует помнить, что в безалкогольном пиве, квасе и даже кефире есть небольшое количество спиртного, поэтому потреблять эти напитки перед поездкой за рулем нельзя. Даже самое минимальное количество алкоголя может зафиксировать алкотестер, что грозит массой проблем, предупредил он.

Ранее россиянам посоветовали есть квашеную капусту и пить кефир зимой.