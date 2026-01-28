Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Врач ответил, могут ли продукты повлиять на показания алкотестера

Врач Ковтун: продукты могут незначительно повлиять на показания алкотестера
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Пищевые продукты, например, кефир, квас и конфеты с ликером, могут только незначительно повлиять на показания алкотестера, поэтому водителей не могут лишить прав из-за медосвидетельствования после их употребления. Об этом «Москве 24» рассказал нарколог Александр Ковтун.

Он подчеркнул, что опасения, связанные с тем, что продукты дадут ложноположительную пробу на алкотестере, не обоснованы.

«Даже если водитель выпьет кефир, кумыс, квас или съест конфету с ликером, могут быть лишь небольшие отклонения, примерно в 0,1 промилле. Для этого он должен сразу после употребления продукта сделать выдох в алкотестер», — сказал Ковтун.

По его словам, нужно около пяти минут, чтобы спирта в ротовой полости уже не было.

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин до этого говорил, что водителям следует помнить, что в безалкогольном пиве, квасе и даже кефире есть небольшое количество спиртного, поэтому потреблять эти напитки перед поездкой за рулем нельзя. Даже самое минимальное количество алкоголя может зафиксировать алкотестер, что грозит массой проблем, предупредил он.

Ранее россиянам посоветовали есть квашеную капусту и пить кефир зимой.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!