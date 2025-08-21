На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российским водителям напомнили об опасности кефира и безалкогольного пива

Автоэксперт Ладушкин: безалкогольное пиво, квас и кефир опасны для водителей
Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Водителям следует помнить, что в безалкогольном пиве, квасе и даже кефире есть небольшое количество спиртного, поэтому потреблять эти напитки перед поездкой за рулем нельзя. Даже самое минимальное количество алкоголя может зафиксировать алкотестер, что грозит массой проблем, предупредил в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Организм каждого человека реагирует на алкоголь по-своему. Всё зависит от метаболизма, личной реакции на алкоголь и множества других факторов. Но рисковать не стоит. Максимально допустимая доза алкоголя в крови водителей 0,3 промилле, или 0,16 мг/л», — пояснил автоэксперт.

Если инспектор заметит даже небольшое превышение нормы, то у него будут все основания для отправки водителя на медосвидетельствование. Чаще всего в такую ситуацию попадают те, кто пил безалкогольное пиво или квас, отметил Ладушкин. Он посоветовал россиянам перед поездкой не потреблять напитки, которые, хотя и являются не спиртными в обычном понимании этого слова, но могут создать дополнительные риски.

Ранее нарколог оценил новые правила медосвидетельствования водителей.

