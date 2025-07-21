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Пожилой мужчина «воскрес» в машине скорой после двух сердечных приступов

В Италии мужчина внезапно ожил, умерев после двух сердечных приступов
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Италии 78-летний житель деревни Тарквиния скончался после двух сердечных приступов, но чудесным образом «воскрес» после констатации смерти медиками. Подробности рассказало итальянское издание Today.

Инцидент произошел 18 июля. После того, как мужчине стало плохо, на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики вызвали вертолет, чтобы оперативно доставить пострадавшего в больницу, но, заметив, что он перестал подавать признаки жизни отменили вызов.

Один из сотрудников как раз разговаривал с похоронным бюро, когда находившийся в салон скорой итальянец внезапно открыл глаза и заговорил. Он попросил позвонить его дочерям и успокоить их. После этого мужчину доставили в больницу.

Отмечается, что случившееся является примером синдром Лазаря — крайне редкого феномена, когда организм человека реанимирует сам себя.

До этого сообщалось о несчастном случае, который произошел произошел на одном из пляжей в Монтальто-ди-Кастро. 17-летний Риккардо Бони пришел туда вместе с семьей и решил построить в песке тоннель глубиной около полутора метров. По предварительным данным, подросток залез внутрь ямы, и песчаные стены внезапно обрушились, погребая его под собой.

Ранее сообщалось о случае в итальянском аэропорту, где мужчину засосало в двигатель самолета.

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