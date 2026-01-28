Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

В МВД рассказали, как мошенники вынуждают детей фотографировать важные объекты

МВД: мошенники через онлайн-игры заставляют детей фотографировать важные объекты
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники, используя онлайн-игры, заставляют детей фотографировать объекты инфраструктуры. Об этом со ссылкой на материалы МВД РФ сообщает ТАСС.

Злоумышленники во время онлайн-игр связываются с несовершеннолетними и предлагают им получить редкий артефакт, для чего нужно продиктовать пришедший в SMS код. После получения мошенниками кода они прекращают общение.

Затем мошенники звонят ребенку уже от имени сотрудников правоохранительных органов и сообщают о якобы имеющейся угрозе хищения сбережений. Для их «спасения» требуется выполнить ряд заданий, в том числе детей просят фотографировать объекты инфраструктуры.

В МВД указали, что фотографирование объектов по заданию неизвестных является преступлением, за которое грозит серьезная ответственность.

21 января сообщалось, что в Татарстане подросток думал, что спасает родителей от уголовного дела и оставил семью без накоплений.

Ранее аферисты выманили у российского подростка украшения на миллион рублей.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!