В МВД рассказали, как мошенники вынуждают детей фотографировать важные объекты

Мошенники, используя онлайн-игры, заставляют детей фотографировать объекты инфраструктуры. Об этом со ссылкой на материалы МВД РФ сообщает ТАСС.

Злоумышленники во время онлайн-игр связываются с несовершеннолетними и предлагают им получить редкий артефакт, для чего нужно продиктовать пришедший в SMS код. После получения мошенниками кода они прекращают общение.

Затем мошенники звонят ребенку уже от имени сотрудников правоохранительных органов и сообщают о якобы имеющейся угрозе хищения сбережений. Для их «спасения» требуется выполнить ряд заданий, в том числе детей просят фотографировать объекты инфраструктуры.

В МВД указали, что фотографирование объектов по заданию неизвестных является преступлением, за которое грозит серьезная ответственность.

21 января сообщалось, что в Татарстане подросток думал, что спасает родителей от уголовного дела и оставил семью без накоплений.

Ранее аферисты выманили у российского подростка украшения на миллион рублей.