Баран вырвался из загона и затоптал пенсионеров, пришедших покормить овец

В Новой Зеландии семейная пара пенсионеров подверглась нападению барана, вырвавшегося из вольера на пастбище. Об этом сообщает The Sun.

В Окленде двое фермеров подверглись нападению барана, животное пробило ограждение загона на пастбище. 80-летний мужчина и его супруга, пришли на поле, где паслось стадо овец, чтобы покормить животных лакомствами.

В какой-то момент от стада отделился баран, животное разгромило ограждение загона и набросилось на пожилых людей, пенсионеры не смогли дать отпор и сбежать. Их обнаружили на поле спустя сутки, спасти пострадавших не удалось.

Для отлова агрессивного барана на место была вызвана полиция, животное пришлось ликвидировать. Как отметил сын фермера, его родители много лет разводили овец и никогда не сталкивались с их агрессией.

До этого сообщалось о том, что в Тульской области бобр устроил переполох на приусадебном участке. Владельцы обнаружили у себя во дворе бобра. Животное напало на пса и загнало испуганных хозяев в дом. На место прибыли спасатели МЧС, с помощью сачка им удалось отловить агрессивного незваного гостя и в сетчатом мешке отвезти его к месту обитания на реку.

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