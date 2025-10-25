Крабы захватили австралийский остров и обрадовали местных жителей

В Австралии на острове Рождества началась ежегодная миграция красных крабов. Об этом сообщает ABC.

Миллионы крабов заполонили автодороги острова, чтобы добраться из леса до океана. Там самки и самцы будут спариваться, после чего отложат яйца. Из них появятся личинки, которые через месяц превратятся в молодых крабов и начнут мигрировать обратно в лес, сообщает телеканал.

В этом году миграция крабов началась несколько раньше, чем обычно, рассказала журналистам директор Национального парка острова Алексии Янковски. Но это лишь обрадовало местных жителей – они всегда с восторгом относятся к этому явлению. Местный житель Оливер Лайнс сообщил, что миграция крабов сравнима с красной ковровой дорожкой, простирающейся вдоль береговой линии.

Как отмечает СМИ, водители острова стараются избегать выезда на дороги рано утром и поздно вечером, чтобы создать условия для спокойного передвижения крабов. По той же причине люди, у которых есть возможность работать удаленно, перестают ездить в офис. Также местные жители берут с собой грабли и воздуходувки, чтобы при необходимости помочь животным преодолеть препятствия на пути.

