Врачи достали живого краба из уха ребенка, отдыхавшего на пляже

Daily Mail: врачи в Мексике достали живого краба из уха мальчика
В Мексике врачи достали живого краба из уха ребенка, отдыхавшего на пляже, пишет Daily Mail.

Мать ребенка, Китция Митре, рассказала, что ее сын Педро почувствовал сильный дискомфорт в ухе вскоре после купания в море. Опасаясь за здоровье мальчика, она отвезла его в местный медицинский центр.

Во время осмотра врачи обнаружили внутри уха ребенка маленького краба. С помощью специальных инструментов медики достали ракообразного, который оказался живым и начал бегать.

«Ни один краб не пострадал», — пошутила женщина.

Хотя подобные случаи редки, медики отмечают: в мире регулярно фиксируются происшествия с живыми существами, оказавшимися в теле человека. История Педро стала еще одним напоминанием о том, что даже отдых на пляже может таить неожиданные опасности.

Ранее врачи достали сотни клещей из уха девочки, которая жаловалась на постоянные боли.

