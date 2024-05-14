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Эксперт объяснил запрет объявлений с формулировкой «только для славян»

Риелтор Апрелев: собственник вправе отказать в аренде жилья любому человеку

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1» прокомментировал решение Солнцевского районного суда Москвы о запрете объявлений с припиской «только для славян».

Что касается аренды жилья, по его словам, собственник может отказать в заключении договора любому человеку, независимо от национальности, даже если в объявлении не будет формулировки «только для славян».

«Человек (арендодатель. — «Газета.Ru») должен понимать надежность плательщика, где он работает, на каких условиях будет снимать жилье, потому что это его имущество и он его, по сути, доверяет людям, которые будут там жить. Естественно, он прописывает все требования, связанные с сохранностью, но помимо этого, у него еще есть отношения с соседями, ответственность перед ними», — сказал риелтор.

10 мая сообщалось, что Солнцевский суд Москвы вынес около десяти решений о запрете объявлений о поиске моделей для любительских и профессиональных съемок только европейской и славянской внешности.

Например, суд запретил объявления о поиске модели в Пушкино, о наборе актеров для съемки рекламы образовательного центра и о подборе моделей для рекламы ЖК в Петербурге.

До этого Дорогомиловский суд Москвы запретил вакансии «только для славян». В них предлагали работу на стройке, в пекарне и магазине одежды. Суд счел, что в данных объявлениях содержится дискриминация соискателей по национальному признаку, которая запрещена законом.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил внимательно следить за ситуацией с мигрантами в России.

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