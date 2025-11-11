На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мигранты смогут подать аппеляцию после тестирования по русскому языку

РИА: мигранты, чьи дети не сдали русский язык для школы, смогут подать апелляцию
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Родители-иностранцы могут подать апелляцию в случае, если их ребенку отказил в зачислении в школу из-за неуспешного тестирования на русский язык. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.

Собеседники агентства напомнили, что с 1 апреля 2025 года вступил в силу федеральный закон, обязывающий детей иностранных граждан проходить проверку на знание русского языка перед поступлением в школу.

«В случае неуспешного прохождения тестирования родители могут подать апелляцию в течение двух рабочих дней с момента получения результатов», — сказали в пресс-службе департамента образования и науки.

Там рассказали, что задания для теста были разработаны Федеральным институтом педагогических измерений и адаптированы под разные образовательные уровни, а критерии оценивания регламентированы федеральным законодательством. Так, например, для второго класса тестирование включает в себя устную и письменную части.

Незадолго до этого агентство «Регнум» писало о случае, когда русскую девочку, чья семья в 2025 году переехала из Латвии в Россию, не зачислили в школу.

Как выяснили журналисты, родители девочки незадолго до переезда подали документы на получение вида на жительство в РФ. Известно, что члены семьи в быту общаются на русском языке. После переезда в Россию родители подали заявление о зачислении их дочери во второй класс, но его несколько раз отклонили. Взрослые даже начали водить девочку на дополнительные занятия, но комиссия сочла, что ребенок не справился с тестовыми заданиями.

Ранее в РФ призвали создать механизм по обучению детей мигрантов русскому языку.

