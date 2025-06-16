В Латвии депутата, выступившего в защиту русского языка, отпустили под подписку

Выступившего в защиту русского языка депутата Росликова отпустили под подписку

Aleksejs Roslikovs/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в Латвии отпустил под подписку о невыезде выступившего в защиту русского языка депутата латвийского парламента и депутата Рижской думы Алексея Росликова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Ситуация нормальная, выпущен. Полностью все системы связи конфискованы», — сказал депутат.

5 июня Росликов, выступая в сейме, назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации».

Депутат выступил против включения этого проекта в повестку дня. Он напомнил, что значительную часть населения страны составляют русскоязычные граждане, которые ежедневно дома говорят по-русски.

9 июня в отношении Росликова возбудили уголовное дело. Депутата заподозрили в оказании содействия России в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды».

Ранее в России назвали латвийского депутата Росликова русским патриотом.