США потратят $4,5 млрд на «умную стену» на границе с Мексикой

Cheney Orr/Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа подписала контракты на сумму $4,5 млрд для возведения новой «умной стены» (Smart Wall) вдоль юго-западной границы. Об этом сообщает телеканал Newsmax, ссылаясь на Службу таможенного и пограничного контроля США.

«С 15 по 30 сентября было заключено десять контрактов на строительство 370 километров заграждений и около 640 километров технологической инфраструктуры, что является реализацией обещания Трампа по обеспечению безопасности границ», — - говорится в заявлении ведомства.

Новая система Smart Wall сочетает в себе стальные и водные барьеры с патрульными дорогами, освещением, камерами и датчиками, обеспечивая мониторинг попыток незаконного пересечения границы в режиме реального времени.

Данные проекты являются первыми, финансируемыми в рамках закона One Big Beautiful Bill, и в ближайшие месяцы планируется заключение новых контрактов.

В день своей инаугурации Трамп заявил о намерении немедленно прекратить проникновение нелегалов на территорию США и начать экстрадицию миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на южной границе Соединенных Штатов.

Ранее власти США заявили, что «Америка для американцев».

