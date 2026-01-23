В центре Москвы загорелся Дом синодальных композиторов

В центре Москвы загорелось здание Синодального училища. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В Среднем Кисловском переулке произошел пожар. Горит неэксплуатируемый Дом синодальных композиторов», — передает агентство.

Отмечается, что пожару присвоен повышенный ранг сложности, возгорание интенсивно развивается.

Четырехэтажный жилой дом для преподавателей Синодального училища был задуман в конце XIX — начале XX века в качестве пристройки к Дому Колычевых — усадьбе, являющейся объектом культурного наследия федерального значения.

В новогоднюю ночь недалеко от исторического центра Амстердама произошел крупный пожар в церкви Вонделкерк с почти 150-летней историей. По данным NL Times, после полуночи загорелась башня церкви.

Отмечалось, что спустя более часа после начала пожара от верхней части 154-летнего здания начали отламываться фрагменты. Спустя время башня полностью обрушилась. Представитель экстренных служб региона Амстердам — Амстелланд сообщил, что из-за возгорания в башне в восточном направлении разлетались искры, образуя «дождь из огня».

Ранее в Калужской области сгорел храм Архангела Михаила.