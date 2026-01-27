Размер шрифта
Россиянам рассказали, как часто можно есть лапшу быстрого приготовления

Эксперт Мартиросян: лапшу быстрого приготовления не рекомендуется есть ежедневно
Doucefleur/Shutterstock/FOTODOM

Лапшу быстрого приготовления не рекомендуется есть каждый день. Однако ее употребление не приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом aif.ru рассказал заместитель директора НИИ хлебопекарной промышленности, доктор технических наук, профессор РАН Владимир Мартиросян.

Специалист объяснил, что в лапше быстрого приготовления содержатся белок, крахмал, витамины и минеральные вещества. Однако в этом продукте их меньше, чем в обычных макаронных изделиях.

«Существенный минус — высокое содержание жира, который следует в питании ограничивать. И хотя такая продукция пользуется большим спросом, ее не рекомендуется употреблять ежедневно», — подчеркнул эксперт.

По его словам, лапшу быстрого приготовления стоит употреблять лишь изредка. Продукт может стать альтернативой полноценному приему пищи, например, во время поездки.

Директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал» Нгуен Хай Иен до этого говорил, что лапша быстрого приготовления далеко не всегда приводит к набору веса. По словам эксперта, в одной порции продукта содержится около 279 калорий. При этом в аналогичных блюдах на основе макаронных изделий может содержаться больше калорий.

Ранее врач развеяла главные мифы о макаронах.
 
