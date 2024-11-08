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Стало известно, приводит ли лапша быстрого приготовления к набору веса

Специалист Иен: лапша быстрого не приводит к набору веса

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Depositphotos

Лапша быстрого приготовления необязательно приведет к набору веса. Об этом Life рассказал директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал» Нгуен Хай Иен.

Он отметил, что в одной такой порции содержится примерно 279 ккал. При этом в аналогичных блюдах на основе макаронных изделий может содержаться больше калорий, уточнил эксперт. Так, например, в лазанье может быть 370 ккал.

«Также отметим жителей Азии, у которых, по данным ученых, ожирение бывает реже, чем у представителей других национальностей. При этом именно на Азию приходится основная доля потребления лапши быстрого приготовления в мире: 42,210 миллиона порций в год в Китае, 14,540 млн — в Индонезии и 8,680 млн — в Индии. В то же время население России потребляет всего 2,200 млн порций лапши в год», — подчеркнул Нгуен Хай Иен.

Специалист добавил, что набор веса будет зависеть не только от количества потребляемых калорий, но и от количества расходованной энергии.

Диетолог Маргарита Королева до этого говорила, что лапша быстрого приготовления причиняет организму человека вред, в том числе за счет того, что вызывает привыкание. Частое употребление такого продукта в пищу грозит разрушением иммунитета, а также отнимает у человека энергию, предупредила она.

Ранее сообщалось, что японец каждый день на протяжении 30 лет ест лапшу быстрого приготовления.

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