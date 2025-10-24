Врач развеяла главные мифы о макаронах

Бытует мнение, что макароны — это вредная еда, однако это не так. Продукт из твердых сортов пшеницы не только не вредит здоровью, но и может быть частью сбалансированного рациона, поскольку, помимо углеводов, содержит клетчатку, витамины и минералы. Об этом в интервью РИАМО сообщила кандидат медицинских наук, врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Еще одно распространенное утверждение гласит, что от макарон можно поправиться. Это правда, но лишь отчасти, продолжила специалист.

«Нужно понимать, что избыточный вес происходит не от самих макарон, а от их употребления в большом количестве, особенно в сочетании с жирными соусами, полуфабрикатами. Умеренное количество макарон из твердых сортов пшеницы в сочетании с овощами и белками не приведет к набору веса», — отметила она.

До этого Кашух раскрыла, можно ли есть макароны с хлебом. По ее словам, это безопасное для организма сочетание, однако стоит контролировать размер порции и выбирать цельнозерновые продукты. Также она посоветовала добавить овощи, зелень, нежирное мясо или рыбу.

