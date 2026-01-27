Россиянам назвали золотые правила здорового кишечника

Врач‑гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов в интервью «Радио 1» поделился простыми правилами, которые помогут сохранить здоровье кишечника.

По его словам, для нормального пищеварения важно потреблять достаточное количество жидкости, причем учитывается не только вода, но и супы, соки, а также овощи и фрукты, поскольку они на 80-90% состоят из воды. Главное, чтобы в этих продуктах не было избытка соли или сахара.

Отдельное внимание специалист уделил клетчатке. Он отметил, что всеми любимые огурцы и помидоры содержат ее совсем немного, поэтому для достижения дневной нормы в 25-30 граммов стоит включать в рацион другие овощи, а также больше зелени и ягод.

Третье правило касается регулярных физических нагрузок.

«Важен хотя бы час физической активности в день. Она способствует тому, чтобы оказывалось внешнее давление мышцами на кишечник, и он нормально двигался», — отметил Вялов.

Также врач рекомендует периодически обновлять микрофлору кишечника, поскольку ее разнообразие со временем может сокращаться. Для этого полезно добавлять в рацион ферментированные продукты или пробиотики.

Недавно ученые из Цзянсуской академии сельскохозяйственных наук (Китай) пришли к выводу, что полифенолы, содержащиеся в кожуре груши, способны снижать воспаление в кишечнике и защищать его слизистую при язвенном колите.

