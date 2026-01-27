Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Россиянам назвали золотые правила здорового кишечника

Врач Вялов: для здоровья кишечника важны жидкость, клетчатка и движение
Shutterstock

Врач‑гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов в интервью «Радио 1» поделился простыми правилами, которые помогут сохранить здоровье кишечника.

По его словам, для нормального пищеварения важно потреблять достаточное количество жидкости, причем учитывается не только вода, но и супы, соки, а также овощи и фрукты, поскольку они на 80-90% состоят из воды. Главное, чтобы в этих продуктах не было избытка соли или сахара.

Отдельное внимание специалист уделил клетчатке. Он отметил, что всеми любимые огурцы и помидоры содержат ее совсем немного, поэтому для достижения дневной нормы в 25-30 граммов стоит включать в рацион другие овощи, а также больше зелени и ягод.

Третье правило касается регулярных физических нагрузок.

«Важен хотя бы час физической активности в день. Она способствует тому, чтобы оказывалось внешнее давление мышцами на кишечник, и он нормально двигался», — отметил Вялов.

Также врач рекомендует периодически обновлять микрофлору кишечника, поскольку ее разнообразие со временем может сокращаться. Для этого полезно добавлять в рацион ферментированные продукты или пробиотики.

Недавно ученые из Цзянсуской академии сельскохозяйственных наук (Китай) пришли к выводу, что полифенолы, содержащиеся в кожуре груши, способны снижать воспаление в кишечнике и защищать его слизистую при язвенном колите.

Ранее врач назвал причины развития синдрома раздраженного кишечника.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!