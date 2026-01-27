Размер шрифта
Кожура груши может снижать воспаление в кишечнике, выяснили ученые

F&F: экстракт кожуры груши может снижать воспаление в кишечнике
Shutterstock/Ortodox

Полифенолы, содержащиеся в кожуре груши, способны снижать воспаление в кишечнике и защищать его слизистую при язвенном колите. К такому выводу пришли ученые из Цзянсуской академии сельскохозяйственных наук (Китай). Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В лабораторных экспериментах эти вещества подавляли выработку провоспалительных молекул в иммунных клетках. В опытах на мышах с индуцированным колитом добавление полифенолов из кожуры груши уменьшало потерю массы тела, снижало уровень воспаления в крови и ослабляло повреждение тканей толстой кишки.

Отдельно исследователи изучили влияние соединений на кишечную микробиоту. Под их действием увеличивалось бактериальное разнообразие и росла доля микроорганизмов, связанных с поддержанием целостности слизистой оболочки кишечника. В то же время количество бактерий, ассоциированных с воспалением, сокращалось.

Параллельно снижалась избыточная активность иммунных реакций в слизистой, включая пути, отвечающие за распознавание антигенов. Антигенами называют любые вещества, которые иммунная система распознает как «чужие» — например, микробы, частицы пищи или белки.

Когда иммунитет встречает антиген, он обычно реагирует защитной реакцией. В кишечнике при язвенном колите иммунные клетки слишком активно реагируют на антигены, даже если это безвредные вещества или полезные бактерии. Это вызывает повреждение слизистой и воспаление.

Авторы отмечают, что полученные данные указывают на важную роль кожуры фруктов в поддержании здоровья кишечника. По их мнению, грушевую кожуру можно рассматривать как перспективный функциональный пищевой компонент, однако для подтверждения защитного эффекта у людей необходимы клинические исследования.

Ранее ученые выяснили, что экстракт уссурийской груши ускоряет переработку алкоголя в организме.
 
