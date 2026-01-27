Врач назвал причины развития синдрома раздраженного кишечника

Причиной синдрома раздраженного кишечника (СРК) может быть не только питание, но и стресс, прием антибиотиков, вирусные инфекции. Об этом в интервью РИАМО сообщил нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

Он также отметил, что риск развития СРК повышается при язвенном колите и болезни Крона.

«СРК — заболевание с кучей мелочей. Оно требует точной настройки рациона и обязательного исключения других патологий, которые способны сопровождать или имитировать его симптомы», — подчеркнул специалист.

Физиолог-гастроэнтеролог из США Джордан Хаворт до этого предупреждал, что сырые устрицы, мороженое и сладкие газированные напитки могут серьезно вредить здоровью кишечника.

Что касается устриц, по его словам, — это один из самых недооцененных рисков. Моллюски фильтруют воду и накапливают вирусы и бактерии, из-за чего часто становятся причиной пищевых отравлений. Повторяющиеся эпизоды кишечных инфекций и желудочных колик, отметил Хаворт, могут со временем привести к хроническим проблемам, включая синдром раздраженного кишечника.

