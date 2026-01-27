Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Врач назвал причины развития синдрома раздраженного кишечника

Врач Симаков: стресс может стать причиной синдрома раздраженного кишечника
zackKOP/Shutterstock/FOTODOM

Причиной синдрома раздраженного кишечника (СРК) может быть не только питание, но и стресс, прием антибиотиков, вирусные инфекции. Об этом в интервью РИАМО сообщил нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

Он также отметил, что риск развития СРК повышается при язвенном колите и болезни Крона.

«СРК — заболевание с кучей мелочей. Оно требует точной настройки рациона и обязательного исключения других патологий, которые способны сопровождать или имитировать его симптомы», — подчеркнул специалист.

Физиолог-гастроэнтеролог из США Джордан Хаворт до этого предупреждал, что сырые устрицы, мороженое и сладкие газированные напитки могут серьезно вредить здоровью кишечника.

Что касается устриц, по его словам, — это один из самых недооцененных рисков. Моллюски фильтруют воду и накапливают вирусы и бактерии, из-за чего часто становятся причиной пищевых отравлений. Повторяющиеся эпизоды кишечных инфекций и желудочных колик, отметил Хаворт, могут со временем привести к хроническим проблемам, включая синдром раздраженного кишечника.

Ранее врач назвал причины вечернего вздутия живота.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!