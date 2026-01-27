Размер шрифта
Акушер объяснила, могут ли перепутать новорожденных в роддоме

Акушер Дергачева: риск перепутать новорожденных в роддоме минимален
Сейчас новорожденные дети в роддомах постоянно находятся рядом со своими мамами, поэтому вероятность покинуть учреждение с чужим малышом минимальна. Об этом aif.ru рассказала акушер-гинеколог Анастасия Дергачева.

Специалист отметила, что раньше детей действительно могли перепутать в роддоме.

«Во время СССР и около 10 лет после распада мамы и дети в роддомах находились в разных отделениях. Было отдельное помещение для детей и отдельное послеродовое отделение для их мам. То есть детей клали в один кюветик и развозили по палатам к мамам, а потом их снова забирали одной гурьбой и везли обратно в детское отделение», — объяснила она.

Однако теперь сразу после рождения дети находятся с мамами. Специалисты проводят все необходимые процедуры в родильном зале, после чего кладут малыша женщине на грудь, а затем переводят их в палату. Помимо этого, на руку ребенка надевают специальную бирку с фамилией его матери.

Гинеколог Динара Березина до этого предупредила, что беременность является большой нагрузкой на организм женщины. С возрастом у нее могут обостриться хронические заболевания, а также возникнуть новые осложнения, например, гестационный сахарный диабет.

Ранее врач заявил о риске теста на хромосомные аномалии у будущего ребенка.
 
